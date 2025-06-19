نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب جامعة حلوان رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلية الطب جامعة حلوان رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي، وهي وجهة للتميز تحتضن جيل المستقبل في رحلة نحو التفوق في عالم المعرفة الطبية والابتكار، وتساهم بخدمات طبية مجانية وبرامج صحية مجتمعية.

ليس ذلك فقط، وإنما تتميز الكلية بإعداد طبيب مؤهل علميًا ومهنيًا وأخلاقيًا في التعليم الطبي والدراسات العليا والبحوث العلمية التطبيقية، قادرًا على التعلم المستمر والمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية في سوق العمل، وتقدم خدمات طبية متطورة ومتخصصة وفقًا لمعايير الجودة، وتساهم في حل المشكلات الصحية والارتقاء بصحة المجتمع وتنمية البيئة.

الكلية بها العديد من الأقسام العلمية والتخصصات الطبية المتاحة، ومنها: قسم التشريح وعلم الأجنة، قسم الفسيولوجيا الطبية، قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، قسم علم الأنسجة والخلايا، قسم الباثولوجيا، قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، قسم الطفيليات الطبية، قسم الفارماكولوجيا الطبية، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الطفيليات الطبية، طب الأسرة،، قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، قسم الأمراض الباطنة العامة، قسم طب الأسرة، قسم طب الأطفال، قسم الجراحة العامة، قسم الأمراض الصدرية، قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، قسم الأمراض المتوطنة، قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، قسم علاج الأورام والطب النووي، قسم طب الحالات الحرجة، قسم التوليد وأمراض النساء، قسم طب وجراحة العيون، قسم الأنف والأذن والحنجرة، قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، قسم جراحة العظام، قسم جراحة المخ والأعصاب، قسم جراحة القلب والصدر، قسم جراحة التجميل.، جراحة الأوعية الدموية، طب وصحة المسنين، جراحة الأطفال.

انضموا إلى رواد المستقبل في مجال الطب والصحة بالالتحاق بكلية الطب جامعة حلوان.