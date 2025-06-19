نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشرف فاروق" أمينًا عامًا مساعدًا لحزب الجبهة الوطنية بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تولي المحامي بالنقض أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، منصب الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة السويس.

وعقب اختياره، عقد "فاروق" اجتماعًا مع أحمد غريب حسين، أمين الحزب بالمحافظة، جرى خلاله بحث آليات تفعيل أمانة الحزب وتعزيز دورها في التواصل المجتمعي، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعرب فاروق عن تقديره لثقة الحزب، مؤكدًا أن "الجبهة الوطنية" نجح في فترة زمنية وجيزة في ترسيخ حضوره على الساحة السياسية من خلال انخراط فعّال في قضايا الشارع وبناء جسور تواصل حقيقية مع المواطنين.

وأشاد فاروق بالنهج المؤسسي الذي يتبعه حزب الجبهة الوطنية في إدارة شؤونه، وما يتمتع به من رؤية شاملة تعكس حرصه على خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن الحزب بات يُمثّل نموذجًا جادًا للعمل الحزبي المسؤول والمنضبط.

وشدد على أنه سيعمل، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة، على تفعيل دور الحزب في مختلف الأحياء والمناطق، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع جميع فئات المجتمع السويسي، لضمان التفاعل الحقيقي مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية بالسويس يمتلك رؤية واضحة وبرنامجًا طموحًا لخدمة أبناء المحافظة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في أنشطة الحزب وزيادة فاعليته على الأرض، بما يعكس اهتمامه الحقيقي باحتياجات المواطن السويسي.

واختتم بدعوة أبناء محافظة السويس من جميع الفئات إلى الانضمام لصفوف الحزب والتفاعل الإيجابي مع أنشطة أمانته المختلفة ودعم البرنامج الحزبي الذي يستهدف خدمة المواطن وتعزيز دور الدولة، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يفتح أبوابه أمام كل من يرغب في المشاركة الجادة في العمل العام.