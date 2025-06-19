نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف خاص بـ«الصور » يضع جامعة القاهرة في طليعة تمكين المرأة بالجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من منطلق دورها الريادي في دعم تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في مختلف مجالات العمل الأكاديمي والإداري، تصدّرت جامعة القاهرة ملفًا خاصًا في عدد مجلة "المصور" الصادر هذا الأسبوع تحت عنوان: "هوانم القبة"، حيث أشادت المجلة بالتجربة الرائدة للجامعة في تمكين المرأة، واعتبرتها نموذجًا يُحتذى به في الجامعات المصرية.

وأبرزت المجلة، في تقريرها الذي أعده محمد السويدي، أن جامعة القاهرة تشهد طفرة غير مسبوقة في حضور المرأة على مستوى القيادة الأكاديمية، حيث تضم الجامعة حاليًا نائبة لرئيس الجامعة، و14 عميدة، و35 وكيلة كلية، في سابقة تاريخية تعكس التزام الجامعة بمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن دعم المرأة وتمكينها يعد من أولويات الجامعة في ظل الجمهورية الجديدة، وأن ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد يأتي ترجمة لرؤية القيادة السياسية في تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، وخاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وتُعد هذه الإشادة من مجلة "المصور" العريقة بمثابة تكريم لكل سيدة من سيدات جامعة القاهرة، وتأكيد على أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو المزيد من التمكين الفعّال للمرأة، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وتواصل جامعة القاهرة تقديم الدعم اللازم للمرأة في مواقعها المختلفة بالجامعة، إيمانًا بدورها المحوري في صنع التغيير وبناء المستقبل.