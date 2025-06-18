نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ أسوان ومدير "صندوق مكافحة الإدمان" يتفقدان مركز العزيمة لعلاج والتأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، زيارة تفقدية لمركز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، برفقة الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

شارك في الجولة التفقدية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان، والعميد طارق سليم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية.

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود صندوق مكافحة الإدمان، مشيدًا بمستوى التجهيزات داخل المركز الذي وصفه بأنه "صرح طبي نموذجي" يقدم خدمات علاجية وتأهيلية مجانية وفقًا للمعايير الدولية، كما وجه بتوفير الدعم اللازم للأنشطة الوقائية التي ينفذها الصندوق لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان أن مركز العزيمة بأسوان استقبل نحو 2000 مريض خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن المركز يقدم خدماته بالمجان من خلال عيادات خارجية، وأماكن حجز داخلي، وقاعات دعم نفسي، وصالات رياضية، وورش تدريب مهني تساعد المتعافين على الاندماج في سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

ويضم المركز أيضًا مرافق ترفيهية وتعليمية مثل ملعب خماسي، ومكتبة، ومسرح، وقاعة موسيقى، بالإضافة إلى صالات "جيم" للرجال والسيدات، ومطعم يخدم المرضى والطاقم العلاجي.

وفي سياق متصل، أعلن الجانبان عن الترتيب لإطلاق دبلوم مهني مشترك تحت مسمى "خفض الطلب على المخدرات"، بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة أسوان.

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج، مع منح الخريجين أولوية للانضمام إلى مراكز العزيمة أو المشاركة في برامج التوعية والوقاية التي ينفذها الصندوق، على غرار التعاون القائم مع جامعة القاهرة.

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