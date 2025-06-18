نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آليات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025 / 2026.

كلف المحافظ بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية مع مراعاة عدم التعاقد مع نفس الشركات المتعاقدة معها أحياء أو مراكز أو مدن أخرى، بهدف توزيع الأعمال على نطاق أوسع وتسريع وتيرة الإنجاز.

كما أكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مشددًا على التنسيق المسبق مع شركات المرافق (مياه الشرب، الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، والاتصالات) قبل الشروع في أعمال الرصف والتطوير للشوارع المدرجة بالخطة، لضمان تحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة وإجراء الصيانات اللازمة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، لما لها من مردود مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز والتغلب على أية معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وفي هذا الإطار شدّد المحافظ على أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الفعلية وتستهدف تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن المحافظة تتلقى مقترحات الأهالي عبر القنوات الرسمية واللقاءات الدورية مع المواطنين ويتم دراستها بعناية لضمان توجيه الموارد بشكل فعّال نحو الأولويات الخدمية والتنموية الحقيقية.

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