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بالتعاون مع جامعة القاهرة..حياة كريمة تنظم قافلة طبية لأهالي بولاق الدكرور مجانا

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  • بالتعاون مع جامعة القاهرة..حياة كريمة تنظم قافلة طبية لأهالي بولاق الدكرور مجانا 1/2
  • بالتعاون مع جامعة القاهرة..حياة كريمة تنظم قافلة طبية لأهالي بولاق الدكرور مجانا 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع جامعة القاهرة..حياة كريمة تنظم قافلة طبية لأهالي بولاق الدكرور مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي رئيس الجامعة، وصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، قافلة طبية شاملة مجانا لأهالي حي بولاق الدكرور.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة، والدكتورة غادة عبدالباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود فؤاد رئيس حي الهرم، والصحفي أحمد زهران، وحسين التحيتي منسق حي بولاق الدرور بحياة كريمة، والدكتور محمد طه مدير عام مشروعات البيئة بجامعة القاهرة والدكتور أحمد شوكت مدير الإدارة الصحية ومصطفى عباس، ومحمد نيازي، أحمد السيد نواب رئيس حي بولاق الدكرور، ومجموعة كبيرة من متطوعي مؤسسة حياة كريمة.

ووفرت القافلة الطبية 6 عيادات متخصصة وهم العظام والأطفال والأسنان والجلدية والباطنة والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى صيدلية شاملة بها كافة الأدوية اللازمة مجانًا لكل الحالات.

وأكد الدكتور أحمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الأطفال والكبار في حي بولاق الدكرور، في خطوة هدفها الأساسي تقديم رعاية صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية.

كما نظم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، عددًا من الندوات التوعوية والأنشطة للأطفال والشباب التي استهدفت رفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

ويأتي مشاركة الصندوق ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، والتي تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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