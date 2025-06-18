انتهاء عمليات البحث بالمنزل المنهار فى السيدة زينب بعد استخراج 8 جثث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 09:32 مساءً - انتهى رجال الحماية المدنية والانقاذ البرى بالقاهرة، من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار فى السيدة زينب بعد استخراج 8 متوفين ونقلوا جميعا إلى المشرحة ويقوم فريق من الجهات المختصة بمعاينة جميع الجثث تمهيدا لدفنهم.

وأستمع الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل فى السيدة زينب كما سيتم الاستماع لأقوال المصابين الناجين من المنزل المنهار.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار السيدة زينب لتسهيل عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وتحسبا لحدوث اشتعال أثناء إجراء عمليات البحث ومنعا لوقوع أى مصابين نتيجة للصعق الكهربى.

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب تحسبا لحدوث اى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

وكان 5 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء اثر انهيار منزل من أرضى و4 طوابق بمنطقة السيدة زينب ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و4 طوابق فى السيدة زينب وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين ونتج عن الانهيار وفاة 5 اشخاص بينهم سيدة وإصابة 7 آخرين ونقلوا إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.