مان سيتي ضد الوداد.. فودين يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 08:23 مساءً - سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الأول في شباك نظيره فريق الوداد المغربي، خلال المواجهة المقالمة حاليا على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

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مان سيتي ضد الوداد

سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، بعد متباعته لكرة مرتدة من حارس فريق الوداد.

تشكيل مان سيتي ضد الوداد

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: لويس، ريس، أكي وأوريلي.

الوسط: رايندرز، فودين وشرقي.

الهجوم: سافينيو، دوكو وعمر مرموش.

تشكيل الوداد

مهدي بنعبيد، عبدالمنعم بوطويل، فيريرا، موفي، محمد مفيد، المهدي مبارك، أسامة الزمراوي، أمرابط، ميلولا، ثيمبينكوسي لورش و مايرز.

مانشستر سيتي ضد الوداد

تعد مباراة مانشستر سيتي اختبارًا حقيقيًا لممثل القارة الإفريقية، في ظل وجوده ضمن أصعب مجموعات البطولة التي تضم أيضًا يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

يدخل الوداد المباراة بطموحات مشروعة رغم صعوبة المهمة، نظرًا لأنها أمام مانشستر سيتي - حامل لقب مونديال الأندية في نسخته الأخيرة بالنظام القديم-، وأحد أقوى الأندية في العالم بقيادة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، ونخبة من النجوم، في مقدمتهم المهاجم النرويجي الخطير هالاند، والدولي المصري عمر مرموش، الذي خطف الأضواء مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه إليه خلال الانتقالات الشتوية في يناير 2025.

يخوض مانشستر سيتي النسخة الحالية للمونديال ، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، ويأمل في حصد اللقب العالمي لإكمال سلسلته التاريخية من البطولات مع جوارديولا، وتصحيح مسار موسم لم يكن مثاليًا على الصعيدين المحلي والأوروبي.

يراهن جوارديولا على تألق عمر مرموش، صاحب الـ26 عامًا، والذي أصبح من أهم أسلحة الفريق، بعد أن سجل 8 أهداف في 22 مباراة بقميص مانشستر سيتي، مما جعل وسائل الإعلام العالمية تبرز اسمه ضمن قائمة أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم في مونديال الأندية.

يأمل مرموش، الملقب بـ"الأمير الذهبي"، أن يثبت أقدامه ضمن تشكيلة جوارديولا من خلال تقديم أداء قوي في البطولة العالمية، وكتابة فصل جديد من التألق في مسيرته مع "السيتيزنز".

في المقابل، يطمح الوداد إلى تشريف الكرة المغربية والعربية من خلال تقديم أداء مثالي في هذه النسخة التاريخية من البطولة، على أمل أن يحالفه التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أوروبا في مباراة الليلة.