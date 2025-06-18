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التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني

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التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:
‏https://sabroad.emis.gov.eg/

وتشير الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113،743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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