نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/

وتشير الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113،743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.