أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء جمهورية صربيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025 بمقر الأمانة العامة، الدكتور چورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام، ان الجانببن تبادلا وجهات النظر حول مستجدات القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على ايران والتأثير الخطير لهذا التصعيد على الامن والسلم الإقليمي والدولي.

وأردف المتحدث الرسمي ان الطرفين استعرضا سبل تعزيز آليات التعاون بين الأمانة العامة وجمهورية صربيا في المحافل الدولية، بما يساهم في الدفع قُدمًا نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر.