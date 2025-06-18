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ترامب: إسرائيل تسيطر على أجواء إيران.. وقد أضرب المنشآت النووية الإيرانية

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ترامب: إسرائيل تسيطر على أجواء إيران.. وقد أضرب المنشآت النووية الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 05:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران فقدت فعليًا قدراتها الدفاعية الجوية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على الأجواء الإيرانية بشكل تام، وتخوض ما وصفه بـ"معركة ناجحة".

وأضاف ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك، لكن كان على إيران أن تتفاوض معنا عندما كانت لديها فرصة.. الآن الوضع مختلف تمامًا".

وألمح ترامب إلى هشاشة الموقف العسكري الإيراني، قائلاً: "لا أعلم إلى متى يمكنهم الصمود".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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