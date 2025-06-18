لفتة إنسانية.. «أمن الغربية» ينقل مُسن غير قادر على الحركة إلى إحدى المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 05:25 مساءً - في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بطلب المساعدة في نقل أحد الأشخاص «مسن»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج لعدم قدرته على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى محل البلاغ، وتم المساعدة فى إنزال المذكور من مسكنه ونقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. وقد لاقى ذلك استحسان المواطن المذكور وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.