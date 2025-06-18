اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع عددا من نظرائه لمناقشة تداعيات التصعيد الإسرائيلي الإيراني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 03:32 مساءً - في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الدول العربية الشقيقة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، جرت يوم الأربعاء 18 يونيو اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية، وتم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.