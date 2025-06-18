موسكو تحذر واشنطن من تقديم أي مساعدة مباشرة لإسرائيل في حربها على إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 03:32 مساءً - تعد العلاقات الروسية الإيرانيةعلى مدى تاريخها علاقة معقدة ومتشابكة تشهد تعاونًا وتنافسًا في الوقت ذاته، وقد شهدت العلاقات تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع معاهدة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين في يناير 2025، وشهدت العلاقات تعاونا متزايدا فى مجالات عسكرية وسياسية واقتصادية.

وتشمل مجالات التعاون العسكرى تبادل خبرات وأسلحة بما فى ذلك تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة علاوة على تعاون فى بعض الملفات كسوريا واليمن، كما أن الدولتين تسعيان لمواجهة ضغوط الحصار الغربي عليهما.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل في حربها على إيران، أو حتى مجرد التفكير فى الأمر. وقال سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن أي مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار فى الشرق الأوسط.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكى عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وقد بلغت حصيلة الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحا، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا إسرائيليا ومئات المصابين.