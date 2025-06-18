«اعملوا حسابكم».. انقطاع المياه غداً عن مناطق بالقاهرة من العاشرة صباحاً وتحذير رسمي للمواطنين 

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية عن توقف مياه الشرب غدًا الخميس الموافق 19 يونيو 2025 عن مدينة الباجور وعدد من قراها والعزب التابعة لها، نتيجة إجراء أعمال الغسيل والصيانة الدورية لمحطة مرشح “القرنين”. وذكرت رئاسة المركز أن هذا الانقطاع سيكون شاملًا لمدينة الباجور بأكملها، بالإضافة إلى قرى وعزب تعتمد في تزويدها بالمياه على محطة المرشح محل أعمال الصيانة.

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وطالبت الوحدة المحلية الأهالي وسكان المناطق المتأثرة بتجهيز احتياجاتهم الكافية من مياه الشرب والاستعمالات المنزلية خلال فترة انقطاع الخدمة، وذلك لتفادي أي نقص أو مشكلات قد تنتج عن توقف ضخ المياه أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، مؤكدة على ضرورة التدبر المسبق وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان حتى الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة وإعادة الخدمة بشكل كامل.

وأشارت رئاسة مركز ومدينة الباجور إلى أن عملية الانقطاع ستشمل عددًا من المناطق والعزب على النحو التالي: جروان، شبرا زنجي، المزايدة، القصاصين، العطار، غيط شبرا، الإصلاح، الزعّر، النجارين، قطعة سبك، كفر الباجور، المنشية الجديدة، والإطرشة. وسيشمل الانقطاع جميع المنازل والمنشآت التي تغذيها محطة مرشح “القرنين” بالمياه، وهو ما يستدعي من المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتخزين مياه تكفي الاحتياج لحين عودة الخدمة.

وفي سياق متصل، أكدت الجهات المسؤولة أن تنفيذ أعمال الغسيل والصيانة يأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين، وضمان التوافق مع المواصفات الصحية والبيئية، وتعزيز أداء منظومة البنية التحتية للمحافظة بشكل عام. وأضافت المصادر أن الجدول الزمني المخصص للصيانة مخطط له بأعلى درجات التنسيق مع فرق العمل المعنية، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسرعة إنجاز الغسيل الفني وإعادة الخدمة في أقرب فرصة ممكنة بعد الاطمئنان على سلامة الشبكة وكفاءتها.

وأشارت الجهات المختصة إلى أنه فور انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية المواسير والشبكات سيتم استئناف ضخ المياه تدريجيًا في المناطق التي طالها الانقطاع، مع متابعة جودة المياه بشكل دقيق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، بما يصب في مصلحة المواطنين وسلامة المجتمع.

من جانبها، شددت رئاسة مركز ومدينة الباجور على أهمية تعاون الأهالي مع فرق العمل المكلفة بالتعامل مع الأزمة، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوحدة المحلية والمختصين بهذا الشأن، وذلك لضمان سرعة إعادة ضخ المياه والأمان الصحي للمستخدمين. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة تهدف إلى تطوير قطاعات الخدمات العامة لا سيما ما يتعلق بتوفير مياه شرب آمنة ونقية، باعتبار ذلك من الأولويات التي تحرص الجهات الحكومية على تلبيتها لمصلحة جميع المواطنين في المركز والقرى التابعة له.

واختتمت الرئاسة مناشدتها للجمهور بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال ساعات الانقطاع، وتنظيم استخدام الموارد المتوفرة لحين استعادة الخدمة بصورة منتظمة، مؤكدة في الوقت نفسه اهتمامها الكامل بالتواصل مع المواطنين على مدار الساعة للرد على أي استفسارات أو شكاوى قد تطرأ خلال فترة قطع المياه وحتى إعادة التشغيل الكامل في جميع المناطق.