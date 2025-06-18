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مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا.. تعرف على حالة الطقس غدا الخميس

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مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا.. تعرف على حالة الطقس غدا الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يونيو 2025 02:28 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد الخميس 19 يونيو 2025،  طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

 

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

 

كما يشهد غدا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 م فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .


وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:
 

الطقس فى القاهرة

 

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

 

الطقس فى الإسكندرية

 

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

 

الطقس فى مطروح

 

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.

 

الطقس فى سوهاج

 

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

 

الطقس فى قنا

 

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

 

الطقس فى أسوان

 

العظمى 41 درجة.

الصغرى 23 درجة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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