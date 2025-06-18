نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تتابع تداعيات انهيار عقار السيدة زينب.. وتوجه بصرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب تداعيات حادث انهيار العقار السكني بمنطقة السيدة زينب، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحماية المدنية أعمال البحث ورفع الأنقاض.

وكلّفت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، ومتابعة آثار الحادث ميدانيًا، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات، تمهيدًا للانتهاء من إعداد الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم المتضررين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بسرعة صرف التعويضات اللازمة للأسر المنكوبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة.