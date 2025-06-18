وزير السياحة والآثار يشهد الافتتاح الرسمي لفندق "حياة سنتريك كايرو ويست" أول فندق للفنون في مصر وإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي لفندق "حياة سنتريك كايرو ويست" الذي يُعد أول فندق للفنون في مصر وإفريقيا، ويرتكز في تصميمه وهويته على الفن المصري المعاصر.

وقد تزامن هذا الافتتاح مع الإطلاق الحصري للمشروع السكني الجديد التابع للفندق "حياة سنتريك كايرو ويست ريزيدنس"، والذي يُعد أول مشروع في مصر يُفتتح فيه الفندق قبل طرح الوحدات السكنية.

ويأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، ومجموعة فنادق حياة العالمية، وذلك بحضور باسل سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة أدد العقارية للتطوير، وخافيير أجيلا رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، والتوسع في البنية الفندقية من خلال مشروعات عقارية وسياحية مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.

وقد شارك في حضور الافتتاح كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

كما شارك أيضًا حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، نقل شريف فتحي تحيات وتهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للقائمين على هذا المشروع المتميز، وتقديره للجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات والتعاون المستقبلي في مثل هذه المشروعات التي تمثل إضافة حقيقية للبنية السياحية في مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى الحاجة الملحة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا ولكنه ضرورة لاستيعاب الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة بها.

وكشف الوزير أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري شهدت نموًا بنسبة 26% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تراوحت فيها نسبة النمو بين 4% و6%، كما شهدت الفترة ذاتها زيادة ملحوظة في معدلات الإنفاق السياحي.

وأكد شريف فتحي على ترحيب الحكومة المصرية وكافة العاملين بالقطاع السياحي بمثل هذه الاستثمارات النوعية، التي تسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القطاع السياحي ولا سيما في مجال المهارات الشخصية (Soft Skills)، مشيرًا إلى اعتزام الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة إطلاق منصة للتدريب إلكترونية "Learning Management System" لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح سنويًا يمثل خطوة طموحة نحو المستقبل، تتطلب تكاتف الجهود لتوفير البنية الأساسية اللازمة من فنادق ومطارات ومقاعد طيران، معربًا عن سعادته بما شهده من نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين المحلي والدولي، ومقدمًا التهنئة للقائمين على المشروع على مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي شهد توقيعها دولة رئيس مجلس الوزراء، أمس بين مجموعة "آدد العقارية" ومجموعة فنادق "حياة العالمية"، متطلعًا إلى إقامة المزيد من الفنادق على هذا المستوي خلال الفترة المقبلة.

كما قام الوزير بجولةً بالفندق تفقد خلالها الغرف والأجنحة وأماكن الخدمات التي يقدمها الفندق من مطاعم وغيرها.

من جانبه، أعرب السيد باسل سامي عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير السياحة والآثار على دعمهما وتشجيعهما لهذا المشروع الفندقي المتميز، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بين شركة "أدد العقارية" ومجموعة "فنادق حياة العالمية"، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير السياحة والآثار، تُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة توسعات طموحة تستهدف إنشاء عدد من الفنادق الجديدة في مصر، بهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين.

وأشار السيد خافيير أجيلا رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن هذا الفندق يُعد من العلامات البارزة لمجموعة حياة، مؤكدًا أن اختيار منطقة غرب القاهرة لم يكن صدفة، بل جاء إدراكًا لموقعها المتميز ولا سيما في ظل قربه من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، ومشيرًا إلى أن هناك المزيد من هذه المشروعات المستقبلية.

ويتميز فندق "حياة سنتريك كايرو ويست" بموقعه الفريد بالقرب من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، وبتصميمه الفني الذي شارك في تنفيذه 11 فنانًا مصريًا، برؤية معاصرة نفذتها "أدد آرت"، ليجسد روح القاهرة وتاريخها وثقافتها النابضة بالحياة. ويضم الفندق 304 غرفة وجناحًا فندقيًا.

وتُعد مجموعة فنادق "حياة" رابع أكبر علامة فندقية على مستوى العالم، وكانت قد توقفت عن العمل في السوق المصرية لنحو 10 سنوات حتى عام 2022، حين نجحت شركة "أدد العقارية" في إعادة العلامة بافتتاح فندق "حياة ريجنسي كايرو ويست"، بطاقة فندقية بلغت 250 غرفة وجناحًا، محققًا نجاحًا لافتًا وحاصدًا لعدة جوائز عالمية.

وجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد شهد صباح أمس مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "أدد العقارية" ومجموعة "فنادق حياة العالمية"، بحضور السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، وتلبية النمو المتوقع في أعداد السائحين من خلال مشروعات تحمل علامات تجارية عالمية في مواقع استراتيجية داخل البلاد.



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