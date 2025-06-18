نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صنع في مصر".. شراكة جديدة تنقل طلاب الجامعات من قاعات الدراسة إلى معامل الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة المركز العربي للبحوث والتطوير بمدينة بنها، التابع لمجموعة "العربي"، والذي يهدف إلى تصنيع وتوطين تكنولوجيا الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ورافقه خلال الزيارة كل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار والبحث العلمى، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، المهندس صلاح الدين عبدالجيد العربي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي" والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من قيادات مجموعة "العربي".



وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم الوزارة لجهود البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي؛ بما يسهم في دفع عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية في مصر.



وخلال الزيارة، أكد الوزير أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة، وسوق العمل، من خلال تحديث المناهج الدراسية، وتوفير التدريب والتوظيف، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجموعة "العربي" في مجال الإسطمبات يهدف إلى توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات عبر برامج تدريبية، وشراكات صناعية، موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي.



وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء جامعة تكنولوجية متخصصة على مستوى الدلتا، تخدم مختلف مسارات التصنيع التكنولوجي، بالتعاون مع مجموعة "العربي"، على غرار التعاون القائم بين المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وشركة "سيمنز" العالمية في مجال تكنولوجيا النقل، وكذلك الشراكة بين جامعة بني سويف وشركة "سامسونج" الكورية، مشيدًا بنجاح الشراكة مع مجموعة "العربي"، التي تعد نموذجًا متميزًا في ربط التعليم بالتدريب العملي، ويجب تعميمه مع المؤسسات الصناعية الأخرى، كما وجه الوزير بإمكانية دراسة مقترح برنامج دراسي بجامعة بنها التكنولوجية بالشراكة مع مجموعة "العربي" استجابة لاحتياجات سوق العمل.



وأكد د.أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز هذا التوجه وتوسيعه على مستوى الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن مجموعة "العربي" تعد شريكًا صناعيًّا لجامعة الدلتا التكنولوجية في إطلاق برنامجين دراسيين متخصصين، وهما برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، وبرنامج تكنولوجيا تصنيع وإنتاج الإسطمبات، مؤكدًا أن مجموعة "العربي" شاركت بدور فاعل في إعداد الخطط الدراسية لكلا البرنامجين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل مقرات الشركة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المعملية المتطورة المتاحة بها، بما يضمن ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتأهيل الطلاب لسوق العمل وفقًا لمتطلبات الصناعة الحديثة.



وأكد الوزير أننا لدينا 14 جامعة تكنولوجية ترتبط بشراكات مع جهات صناعية وإنتاجية على المستوى المحلي والدولي، وتشارك هذه الجامعات في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى دورها الحيوي في إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية لمواكبة سوق العمل، من خلال برامج تكنولوجية تدعم تطوير الصناعة في محيطها الجغرافي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.



وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي قدمه المهندس/محمد مجدي العربي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبحوث والتطوير بمجموعة "العربي" وعضو المجلس التنفيذي عن مركز البحوث والتطوير، حيث أشار إلى أن المركز يضم أكثر من 500 مهندس من أكفأ الكفاءات المتخصصة، يعملون على ابتكار وتصميم أجهزة منزلية تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستهلاكية داخل مصر وخارجها، مع مراعاة الثقافة المحلية، وأنماط الحياة اليومية للمستخدمين، كما يواكب المركز أحدث التطورات التكنولوجية في تصميم المنتجات، التي يتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل مصر، وتطرح في الأسواق المحلية والعالمية تحت شعار "صنع في مصر".



كما يضم مركز البحوث والتطوير العديد من المعامل المتخصصة وغرف الأبحاث، التي تعنى بقياس مستوى أداء تصميمات المنتجات الجديدة المتنوعة، وتخضع هذه المنتجات لاختبارات دقيقة، يمتد بعضها لما يقارب الساعتين، وأحيانًا تصل إلى ستة أشهر في بعض المنتجات، وتشمل اختبارات التوافق المغناطيسي الذي يضمن عمل المنتجات دون إصدار إشعاعات ضارة على المستهلكين،

كما يتم تعريض الأجهزة لاختبارات الاهتزاز؛ لضمان عدم تأثر كفاءتها أو مكوناتها الداخلية أثناء النقل، وتتضمن الاختبارات أيضًا تقييم تأثير تعرض الأجهزة للمياه، مثل: أجهزة التكييف، والخلاطات وغيرها، بالإضافة إلى اختبارات تسارعية تجرى لمحاكاة فترة تشغيل تمتد حتى 10 سنوات، وهي مدة الضمان التي توفرها المجموعة لبعض منتجاتها في السوق المصرية.

كما أكد المهندس/محمد مجدي سعي مجموعة "العربي" لتنمية صناعة المعرفة والبحث العلمي في مصر عن طريق التعاون مع الجامعات المصرية في البحث العلمي والتكنولوجيات المختلفة، ونشر ثقافة التصميم والابتكار في المجتمع.

وصرح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزير التعليم العالي خلال زيارته اجتمع بعدد من العاملين بمركز البحوث والتطوير، حيث اطلع خلال اللقاء على البحوث والمشروعات الجارية لتطوير المنتجات الكهربائية والتكنولوجية التي تنتجها مجموعة "العربي"، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد عددًا من المعامل المتخصصة داخل مركز البحوث والتطوير، شملت معمل العمر الافتراضي للمراوح، ومعمل نمذجة الدوائر الإلكترونية، ومعمل قياس أداء الثلاجات، ومعمل قياس أداء الغسالات، بالإضافة إلى معمل قياسات الضوضاء، ومعمل التوافق الكهرومغناطيسي، ومعامل دور الميزانين، فضلًا عن عدد من الورش الفنية التابعة للمركز.