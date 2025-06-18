نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس للعام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل كل مدرسة، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأفادت مصادر مسؤولة بمديريات التعليم، أن النتائج متاحة الآن بشكل ورقي داخل المدارس، حيث يمكن للطلاب أو أولياء أمورهم التوجه مباشرة إلى المدرسة للحصول على بيان بالدرجات ومستوى الأداء الأكاديمي.

وأوضحت المصادر أن الإعلان جاء بعد مراجعة دقيقة لأوراق إجابات الطلاب، والتأكد من سلامة عمليات التصحيح والتجميع والرصد، بما يضمن حصول كل طالب على درجاته المستحقة دون أخطاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية في إعلان النتائج، والتعامل مع أي استفسارات ترد من أولياء الأمور أو الطلاب بكل وضوح واحترافية.

ويُشار إلى أن النتيجة غير متاحة إلكترونيًا، حيث تقرر إعلانها داخل المدارس فقط، في ضوء اعتبار الصفين الأول والثاني الثانوي ضمن صفوف النقل، التي لا تُحتسب نتائجها في تنسيق الجامعات، لكنها تظل مؤشرًا مهمًا لقياس مستوى التحصيل الدراسي.

يُذكر أن امتحانات نهاية العام لهذين الصفين أُجريت خلال شهر مايو الماضي وسط متابعة يومية من المديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة دون معوقات جماعية.