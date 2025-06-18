نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. مدارس القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية.. 77% نسبة النجاح وتصدر لحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدارس محافظة القاهرة، صباح غدا الخميس، بدء إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 77%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن النتيجة أصبحت سوف تكون متاحة داخل المدارس غدا، حيث سيتم تعليق الكشوف في الفصول والإدارات التعليمية، لتسهيل حصول الطلاب على درجاتهم دون الحاجة للانتظار أو التزاحم الإلكتروني.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 199،587 طالبًا وطالبة، حضر منهم 193،835، ونجح 149،257 منهم، ما يشير إلى استقرار الأداء العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وشملت النتائج أيضًا فئات التعليم الخاصة، حيث حققت إعدادية الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 95.95%، والمكفوفين 84.5%، والمدارس الدولية 88.5%، بينما بلغت نسبة النجاح في التعليم المهني 70.12%، والإعدادية الرياضية 50%.

وعلى صعيد الإدارات التعليمية، جاءت إدارة حلوان في الصدارة بنسبة نجاح 96.72%، تلتها إدارة روض الفرج بـ91.75%، ثم إدارة القاهرة الجديدة بنسبة 89.68%، حسب ما أعلنته سماح إبراهيم، مدير المديرية.

وأوضحت "إبراهيم" أن النتيجة متاحة أيضًا إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الرابط التالي:

http://www.cairo.gov.eg

يُشار إلى أن إعلان النتيجة داخل المدارس جاء استجابة لحالة الترقب التي سادت بين الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية، وسط انتظار طويل لظهور النتائج بشكل رسمي.