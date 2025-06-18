وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التعليم العالي لبحث التبادل الطلابي والثقافي مع الدول المختلفة

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أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء ١٨ يونيو، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مرحبًا بالاهتمام الذي توليه وزارة التعليم العالي بفتح أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، ومنها جامعتى القاهرة والإسكندرية، بما يسهم في دعم مكانة مصر الخارجية وتوطيد أواصر التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بالخارج.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التعليم العالي

وقد تناول الوزيران، التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والدول المختلفة في مجال التعليم العالي، فضلا عن سبل تقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين في الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من تخصصاتهم فى المجالات المختلفة في إطار دعم خطط التنمية الوطنية.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى الدور الهام الذي تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج ودورها في تعزيز برامج التعاون في مجالات التعليم والتبادل الطلابي مع الدول المختلفة، ومد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن.