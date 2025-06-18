نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عشماوي:التعاون بمجالات التعليم المختلفة ينقلنا لمستقبل أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمكتبه صباح اليوم، وفدا من قيادات الهيئة الليبية لضمان جودة التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية برئاسة الدكتور/ إبراهيم علي الظهيري، مدير عام الهيئة، ويرافقه الدكتور عبد الناصر عمران جبريل - مدير إدارة التعاون الدولي. حضر الاجتماع الدكتورة/ نادية بدراوي، رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، بالمركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة،

بحث الجانبان سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات بين هيئات ضمان الجودة والاعتماد ومؤسسات التعليم العالي في مصر والدول العربية، وذلك تمهيدًا لعقد اتفاقية تفاهم بين تعزيزًا للتعاون المشترك.

والجدير بالذكر أن منظمة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي (ANQAHE)، منظمة غير حكومية - غير ربحية، تهدف إلى ضمان وتعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية؛ وتعزيز التعاون بين هيئات أو منظمات ضمان الجودة المماثلة في المنطقة العربية وغيرها من منظمات ضمان الجودة الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن اهتمام الهيئة بدعم كل أوجه التعاون مع كافة الهيئات المماثلة عربيا واقليما ودوليا، مؤكدا أن التعاون المثمر في مجالات التعليم المختلفة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة - خاصة ما يتعلق منها بجودة التعليم - هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل متطور لنا جميعا.