نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات الكاملة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تلقي طلبات التظلم من نتائج الشهادة الإعدادية وصفوف النقل، بعد إعلان النتائج رسميًا بجميع الإدارات التعليمية، وتستمر فترة التظلمات لمدة أسبوعين، تبدأ من 16 يونيو وحتى نهاية الشهر، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة درجاتهم والتحقق من دقة التصحيح.



خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في الجيزة



يُسمح بتقديم التظلم لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وتشمل الإجراءات خطوات إلكترونية وأخرى ورقية، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية وتسجيل البيانات واختيار المواد المطلوب التظلم فيها، ثم طباعة استمارة الطلب.

بعدها، يتوجه ولي الأمر إلى الإدارة التعليمية لدفع رسوم التظلم، والتي تبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة لصفوف النقل، و35 جنيهًا للشهادة الإعدادية.

يحصل مقدم الطلب على إيصال بالسداد، وهو شرط أساسي لتحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة.

وتقوم اللجان الفنية المختصة بمراجعة الأوراق التي تم التظلم عليها، وفي حال اكتشاف خطأ في التصحيح أو رصد الدرجات، تُعدَّل النتيجة فورًا ويتم إخطار الطالب، مع استرداد قيمة الرسوم المدفوعة.

تؤكد المديرية أن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط دقيقة لضمان الشفافية والمصداقية في تقييم النتائج، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي رفض الطلبات بعد انقضاء الفترة الرسمية.