نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة "البيانات غير صحيحة" تُربك طلاب الإعدادية.. هل تعني الرسوب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهور رسالة "البيانات غير صحيحة أو ارجع للمدرسة" عند محاولة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أثار قلق العديد من أولياء الأمور والطلاب، خاصة في ظل انتظار إعلان النتائج إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية التابعة لمديريات التربية والتعليم.

مصادر من داخل بعض المديريات التعليمية أكدت أن هذه الرسالة لا تعني رسوب الطالب أو فقدان نتيجته، بل ترتبط بعدة أسباب محتملة، أبرزها أن النتيجة لم تُرفع بعد على الموقع، إذ تعمل بعض المديريات على رفع النتائج تدريجيًا، ما يجعل بعض المدارس تظهر نتائجها قبل الأخرى، وفي هذه الحالة تظهر الرسالة لمن يحاول الاستعلام مبكرًا.

سبب آخر شائع هو إدخال رقم جلوس غير صحيح، سواء لوجود خطأ إملائي أو نقص في الأرقام، ما يؤدي إلى عدم تعرف النظام على بيانات الطالب. أيضًا، قد يظهر هذا التنبيه بسبب الضغط الكبير على الموقع لحظة إعلان النتائج، مما يؤدي أحيانًا إلى تعطل جزئي أو مؤقت في تحميل الصفحات.

في بعض الحالات، تكون المشكلة ناتجة عن خطأ في تسجيل بيانات الطالب بقاعدة البيانات الإلكترونية من قبل المدرسة، وهو ما يمنع ظهور النتيجة إلكترونيًا. كما أن بعض المديريات تتعمد حجب نتائج مدارس معينة من الإنترنت لأسباب إدارية، وتوجه الطلاب للاستعلام من خلال المدرسة فقط.

ينصح في هذه الحالة بإعادة المحاولة لاحقًا بعد تخفيف الضغط على الموقع، ومراجعة رقم الجلوس جيدًا قبل إدخاله، وتجربة متصفح أو شبكة مختلفة.

وفي حال استمرت المشكلة، يُفضل التوجه للمدرسة للاستعلام المباشر عن النتيجة، مع متابعة الصفحة الرسمية للمديرية للحصول على أي تحديثات أو روابط بديلة.