نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024/2025 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدة أن النتيجة متاحة الآن إلكترونيًا برقم الجلوس فقط.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام الآن عن النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي: من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ثم اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني"، وإدخال رقم الجلوس، والضغط على "عرض النتيجة".

يبلغ المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 280 درجة، موزعة على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة (النجاح من 40)، الرياضيات 60 (النجاح من 30)، اللغة الإنجليزية 60 (النجاح من 30)، العلوم 40 (النجاح من 20)، الدراسات الاجتماعية 40 (النجاح من 20). ويشترط للنجاح الحصول على 140 درجة على الأقل، مع اجتياز الحد الأدنى في كل مادة.

وشددت المديرية على الاعتماد فقط على الرابط الرسمي للنتائج، محذرة من المواقع غير الموثوقة التي قد تروج لمعلومات مغلوطة أو تستغل بيانات الطلاب.