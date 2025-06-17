القبض على أحد الأشخاص بسبب التعدى على رجل مرور بالجيزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:32 مساءً - كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد رجال المرور حال إتخاذه الإجراء القانونى حيال السيارة قيادته لإرتكابه مخالفة مرورية بالجيزة.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد رجال المرور حال إتخاذه الإجراء القانونى حيال السيارة قيادته لإرتكابه مخالفة مرورية "إنتظار خاطئ" بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.