خالد أبو بكر: الرئيس السيسي وقف بصلابة وكرم وشرف في كل المعطيات العربية والإقليمية الجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:32 مساءً - أشاد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، بالسياسة الخارجية التي انتهجتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حافظ على التوازن والكرامة في ملف علاقاتنا الإقليمية والدولية بشكل يستحق به امتياز مع مرتبة الشرف".

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف بصلابة وكرم وشرف في كل المعطيات العربية والإقليمية الجارية التي تتعامل معها الدولة المصرية".

وتابع: "أتشرف بكل ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القضايا الإقليمية والدولية التي تعامل معها، وسأحكي لأبنائي وأقول لهم إنني أشعر بفخر بهذا الدور والموقف الذي قام به تجاه القضية الفلسطينية وحفظ كرامة مصر دوليا والخروج من أزمات دولية طاحنة، لأن أي خطأ فيها كان سيحملنا ويحمل الأجيال القادمة الكثير من الأمور".

وواصل: "ولا يحتاج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الموقف إلى أي نصح، لكنه يحتاج إلى الدعم، وأقولها بصراحة، فلم أجد صلابة في الجبهة الداخلية المصرية مثلما يحدث الآن، ولم أجد اصطفافا وتكاتفا في كل فئات الشعب المصري مثلما يحدث في هذه الأيام".