نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي رسميًا داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام وأولياء أمورهم صباح اليوم، في التوافد على المدارس الثانوية بمختلف المحافظات، للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكدت الوزارة أن النتائج أصبحت متاحة رسميًا داخل المدارس، حيث انتهت الإدارات التعليمية من إرسال الكشوف إلى الإدارات المدرسية، وتم طبعها وتعليقها في أماكن مخصصة للإعلان، دون الحاجة لاستخدام الكود الإلكتروني أو التسجيل عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الوزارة بإتاحة النتيجة بشكل ورقي فقط هذا العام.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن النتائج المعلنة تمثل التقييم النهائي للطلاب، بعد دمج درجات الامتحانات الإلكترونية التي أُجريت عبر التابلت المدرسي مع الامتحانات الورقية، وذلك ضمن نظام التقييم الجديد الذي يرتكز على قياس الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

وشددت الوزارة على أن درجات الصفين الأول والثاني الثانوي لا تُضاف إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة، لكنها تُمثل مؤشرًا مهمًا على مستوى الطالب وتساعد في تقييم مدى استيعابه للمناهج الدراسية، كما تؤهله للانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى.

وفي سياق متصل، أوصت المديريات التعليمية أولياء الأمور بمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي بانتظام، والتواصل مع إدارات المدارس للاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بالنتائج أو آليات التقييم، خاصة مع استمرار تطبيق نظام التعليم التفاعلي المدعوم بالتكنولوجيا.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي كانت قد أُجريت خلال شهر مايو الماضي في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.