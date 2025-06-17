نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرِّم خريجي البرامج التدريبية الرقمية والإدارية دعمًا للرقمنة وتطوير الأداء الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدد 28 متدربًا من خريجي برامج الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات من موظفي الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وهند عبد الحليم نائب المحافظ.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تضع تطوير الكوادر البشرية على رأس أولوياتها، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، وتكريم المتميزين منهم، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحفيز العاملين على التطوير المستمر ومواكبة متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية لبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية.

وأضاف المحافظ "نسعى جاهدين إلى تهيئة بيئة عمل محفزة للعاملين، تمكنهم من تطوير أنفسهم ونقل خبراتهم، بما يدعم منظومة العمل داخل الإدارات المحلية، ويعزز جهود الرقمنة بالمحافظة.

وثمَّن المهندس عادل النجار التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم برامج بناء القدرات الرقمية للعاملين، وتمكينهم من أدوات وتقنيات التكنولوجيا والإدارة الرقمية الحديثة، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة.

وخلال الاحتفالية، حرص المحافظ على تهنئة المكرمين، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية ونقل الخبرات والمعارف لزملائهم في مواقع العمل المختلفة، لتحقيق انتشار أوسع للمعرفة وتحسين الأداء العام داخل المنظومة الحكومية.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة على استعداد تام لتوفير دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة التابعة، وفقًا لاحتياجات العمل وتحليل الفجوات المهارية، بما يساهم في تعزيز قدراتهم ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين إدارة موارد الدولة.

من جانبها، أشادت الدكتورة غادة لبيب بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات لتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة للتحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، بما يسهم في بناء دولة رقمية تفاعلية تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وكشفت نائب وزير الاتصالات عن تنفيذ برامج معرفية ومهارية لبناء قدرات العاملين والقيادات بدواوين المحافظات، معربة عن سعادتها بخريجي برنامج الإدارة الرقمية المستدامة بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو تحسين إدارة الموارد المؤسسية.

بدورها، أوضحت الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ، أنه جارٍ تجهيز قاعات تدريب حديثة داخل ديوان عام المحافظة، مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا، لخلق بيئة تعليمية محفزة تتيح للموظفين فرصًا مستمرة للتعلم والتطوير الذاتي.

وقد تخلل اللقاء كلمات من المتدربين الذين عبّروا عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية، مؤكدين أن البرامج أسهمت في صقل مهاراتهم ودعمت قدراتهم في العمل الإداري والرقمي.

قائمة المكرمين ببرنامج PMP هم:

سلامة عبد الرحيم حسن من جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية، وهناء إسحق صديق من حي العمرانية، ومحمد فضل أحمد السيد من حي جنوب الجيزة، وغادة محمد عبد الفتاح من مركز ومدينة العياط، ويوسف عبد العزيز يوسف من الديوان العام، ومنصور ماهر أبو النور عبد الرسول من حي إمبابة، ونادية عبد اللطيف عوض من حي المنيرة الغربية، وسارة محمد محمود القباني من مدينة كرداسة، ومحمود بدر عبد السميع من حي الهرم.

أما الحاصلون على برنامج AGILE فهم:

معتز عطية عزب أحمد من حي الطالبية، وهبة علي أحمد من حي الدقي، وأحمد علي عبد السلام من مدينة الجيزة، ومحمود عبد الواحد جابر ومصطفى محمد عبده من مركز ومدينة العياط، ومحمود صلاح إسماعيل من الديوان العام، وفاطمة نادي أحمد من مدينة الجيزة، وأحمد عبد اللطيف سيف من مركز ومدينة أطفيح، ويوسف شريف عبد الحكيم من مركز ومدينة البدرشين.

وبالنسبة للمكرمين الحاصلين على برنامج PMD فهم:

أحمد إبراهيم سلطان وعبد الحميد نبيل عبد الحميد من مركز ومدينة أبو النمرس، وأحمد عبد المعطي خليل من حي الطالبية، وأيمن زكريا أحمد من حي جنوب الجيزة، وهناء محمد عبد الرحمن من الديوان العام، وإبراهيم عبد القادر يوسف من حي المنيرة الغربية، وجيهان رجب موسى من حي بولاق الدكرور، وأيمن عبد الغني قطب من مدينة أوسيم، ورضوى حامد السيد وإيمان عباس جاد قمر من مديرية الإسكان والمرافق.

وفي ختام اللقاء، تقدم المكرمون بالشكر لمحافظ الجيزة على دعمه المتواصل، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تطوير منظومة العمل داخل المحافظة.

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