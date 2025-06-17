نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك للشطار...رسميًا أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 في جنوب سيناء "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عقب التصديق الرسمي من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بنسبة نجاح بلغت 80.05%. وتم إعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة، مع إتاحة إمكانية الاستعلام عنها باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

أوائل الشهادة الاعدادية 2025

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2025

كشفت مديرية التعليم عن قائمة الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، والذين حصلوا على أعلى الدرجات، وجاء الترتيب كالتالي:

سارة محمود عبد الحليم عطية – مدرسة الزهور الإعدادية بنات – المركز الأول – 279.5 درجة

كنزي هيثم محمد إبراهيم – مدرسة الأهرام الرسمية للغات – المركز الثاني – 279 درجة

يوسف سعد فهمي محمد – مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي – المركز الثالث – 278.5 درجة

كريم ياسر محمد محمد مرزوق – مدرسة جمال عبد الناصر برأس سدر – 278.5 درجة

محسن محمود محسن محمود – مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بدهب – 278.5 درجة

سارة سعيد محمد علي – مدرسة شرم الشيخ للخدمات – المركز السادس – 278 درجة

مالك عاجل محمد على لوكشة – مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات – المركز السابع – 278 درجة

رودينا إسلام عبد السميع – مدرسة الأهرام الرسمية للغات – المركز الثامن – 278 درجة

سارة الدسوقي لطفي الدسوقي – مدرسة الزهور الإعدادية – المركز التاسع – 278 درجة

نور الدين ياسر عبد العزيز – مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي – المركز العاشر – 278 درجة

بيان مديرية التعليم: شفافية ودقة في التصحيح

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عملية التصحيح تمت بدقة شديدة، في إطار من الشفافية والحيادية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحافظ جنوب سيناء، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أي مجاملة أو تهاون.

كما وجّه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الناجحين على مستوى كافة الإدارات التعليمية، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

3560 طالبًا أدوا الامتحانات في 65 لجنة

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بلغ 3560 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 65 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

يُذكر أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية للترمين الأول والثاني يبلغ 280 درجة، وجاء توزيع الدرجات على المواد الأساسية على النحو التالي: