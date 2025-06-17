إيران تدعو سكان تل أبيب وحيفا إلى إخلائهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:32 مساءً - دعا رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي، سكان مدينتي حيفا وتل أبيب الإسرائيليتين إلى إخلائهما، محذّرا من هجمات "عقابية" تعتزم طهران شنّها.

وقال موسوي في بيان بالفيديو أورده التلفزيون الرسمي في اليوم الخامس من المواجهة بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية: "ستُنفّذ عمليات عقابية قريبا".

وحث موسوي "بشدة سكان الأراضي المحتلة، وخاصة تل أبيب وحيفا، على مغادرة هذه المناطق من أجل سلامتهم".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونا، المدينة التي تضم محطة لإنتاج الطاقة النووية.

وأتى التحذير عقب إطلاق إيران دفعات عدة من الصواريخ على إسرائيل، الثلاثاء، في خامس يوم على التوالي من المواجهة غير المسبوقة التي بدأتها إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية، الجمعة.

وشنت إيران، الثلاثاء، هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل، شمل إطلاق مجموعات متتالية من الصواريخ. وأكد التلفزيون الإيراني إطلاق 8 صواريخ على إسرائيل في موجة من الهجوم.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وأجزاء من شمال إسرائيل، الثلاثاء، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تحذير من وابل جديد من الصواريخ القادمة من إيران، بحسب "فرانس برس".

وجاء في بيان للجيش: "قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل"، وطُلب من السكان في منطقة تل أبيب والمناطق الشمالية التوجه إلى الملاجئ واتباع التعليمات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت لاحق بإمكانية خروج الإسرائيليين من الملاجئ بعد زوال التهديد.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه اعترض "معظم" الصواريخ التي أطلقتها إيران بعد ظهر الثلاثاء. وذكر الجيش في بيان أنه "تم إطلاق عدة صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل، وتم اعتراض معظمها".

من جهتها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن 4 أشخاص أُصيبوا "أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مراسلون فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية فوق تل أبيب والقدس، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وفي بيان نُشر على "تيليغرام"، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "صواريخ وشظايا سقطت في منطقة تل أبيب، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات".