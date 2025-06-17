عاجل- اعتماد نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 80.5%

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، ونستعرض تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في جنوب سيناء، وكذلك رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني، في محافظة جنوب سيناء بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، نهاية العام، بنسبة نجاح 80،05%.

رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 80.05%

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، كما أعلنت عن أسماء ومجموع العشرة الأوائل.

وقال الدكتور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغت 80.05%.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن أعمال التصحيح وتجميع الدرجات بكل دقة، مع التزام المصححين بالدقة والحيادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالالتزام بالتعليمات الوزارية ومراعاة الشفافية والدقة حتى يحصل كل طالب على حقه.

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة إلى طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 3560 طالبًا وطالبة، دخل 65 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء

حصلت الطالبة سارة محمود عبد الحليم عطية من مدرسة الزهور الإعدادية بنات على المركز الأول على محافظة جنوب سيناء بنسبة 279.5 درجة من 280، بينما حصلت الطالبة كنزي هيثم محمد إبراهيم من مدرسة الأهرام الرسمية للغات على المركز الثاني بمجموع 279 درجة، بينما حصل الطالب يوسف سعد فهمي محمد من مدرسه الشهيد إبراهيم الرفاعي بطور سيناء على المركز الثالث، بمجموع 278،5 درجة، بينما حصل الطالب كريم ياسر محمد محمد مرزوق من مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة رأس سدر، على مجموع 278.5 درجة كما حصل الطالب محسن محمود محسن محمود من مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بمدينة دهب على المركز الخامس بمجموع 278،5 درجة، بينما حصلت الطالبة سارة سعيد محمد علي مدرسة شرم الشيخ للخدمات على المركز السادس بمجموع 278 درجة، كما حصلت الطالبة ملك عادل محمد علي لوكشة، من مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بطور سيناء، على المركز السابع بمجموع 278 درجة، كما حصلت الطالبة رودينا إسلام عبد السميع، مدرسة الأهرام الرسمية للغات، على المركز الثامن بـ278 درجة، كما حصلت الطالبة سارة الدسوقي لطفي الدسوقي، مدرسة الزهور الإعدادية على المركز التاسع بمجموع 278 درجة، بينما حصل الطالب نور الدين ياسر عبد العزيز مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي على المركز العاشر، بمجموع 278 درجة.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء فور رفع النتيجة

يمكن الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء من خلال الرابط التالي:

https://www.edu.southsinai.gov.eg/

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بجنوب سيناء

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، بنسبة نجاح 73.86%.

وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 3533 طالبا وطالبة موزعين على أقسام التعليم كالتالي (تعليم عام رسمي/ لغات خاص/ لغات / تعليم دولي/ منازل).

واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم والبكم وضعاف السمع.