الحرس الثورى الإيرانى : الموجة العاشرة الصاروخية استهدفت قواعد جوية إسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:40 مساءً - كشف الحرس الثورى الإيرانى، أن الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية استهدفت قواعد جوية إسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وأعلنت مصادر عسكرية عن انطلاق الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مستهدفة مواقع داخل إسرائيل، فى إطار التصعيد المستمر تل أبيب وطهران. وتأتى هذه الموجة الجديدة بعد سلسلة من الضربات المتبادلة خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات من أطراف العملية على استمرار الرد حتى "كسر العدوان وردع الاحتلال"، وفقًا لما ورد فى بياناتهم.