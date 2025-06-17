انطلاق الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3" الإيرانية ضد إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:32 مساءً - أعلنت مصادر عسكرية عن انطلاق الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مستهدفة مواقع داخل إسرائيل، في إطار التصعيد المستمر تل أبيب وطهران.

وتأتي هذه الموجة الجديدة بعد سلسلة من الضربات المتبادلة خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات من أطراف العملية على استمرار الرد حتى "كسر العدوان وردع الاحتلال"، وفقًا لما ورد في بياناتهم.

ولم تُعلن بعد تفاصيل دقيقة عن الأهداف التي طالتها الموجة الجديدة، في حين تشير التقديرات الأولية إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى في الهجوم.

ويُنتظر صدور ردود فعل إسرائيلية خلال الساعات المقبلة، مع ترقب لتحرك عسكري جديد في ظل حالة استنفار غير مسبوقة تشهدها المنطقة.