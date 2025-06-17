فتح: الاحتلال الإسرائيلى يستغل الحرب ضد إيران ويمارس أبشع الجرائم ضد شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:36 مساءً - قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال العالم بالحرب ضد إيران ويمارس أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، بما ينسجم مع مشروع اليمين المتطرف.



وحث عبدالفتاح دولة في تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، المجتمع الدولي على عدم نسيان القضية الفلسطينية في ظل الانشغال بالحرب الثانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أمن واستقرار وسيادة المنطقة.



وشدد على ضرورة الالتفاف لإنهاء مصدر الخطر والقلق في فلسطين والمنطقة بأكملها، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة بأسرها وعلى الأمن والسلم العالميين.



وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى مواصلة الاحتلال في استهداف كل ما له علاقة بمظاهر الحياة للقضاء على الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة سياسة التجويع المقصود بحق أهالي قطاع غزة، مستنكرا بشدة عمليات القتل والتنكيل التي تمارس بحق المدنيين بالقرب من مراكز المساعدات.



وأكد أن الوضع الراهن في غزة كارثي للغاية، في ظل استشهاد العديد من الأطفال بسبب الجوع والعطش وعدم توفر الدواء أو أي مستلزمات سواء طبية أو غذائية في القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ مواقف إيجابية على أرض الواقع لمناصرة القضية الفلسطينية.