نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهور باصات النقل العام بمنطقة الأهرامات.. أوراسكوم: أتوبيسات صديقة للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت صور ومقاطع فيديو التقطها مرشدون سياحيون لحافلات النقل العام الكهربائية، التي سبق استخدامها في مؤتمر المناخ COP27، وهي تعمل داخل منطقة أهرامات الجيزة لنقل السياح بين المحطات الثماني للزيارة الداخلية، جدلًا واسعًا.

انتقد العديدون وجود هذه الحافلات، داخل منطقة أثرية بهذا الحجم، وتساءلوا عن مصير الحافلات التي أعلنت عنها شركة أوراسكوم. وعبر أحد المرشدين السياحيين قائلًا: "فين أتوبيساتك يا أوراسكوم؟".

رد أوراسكوم والمجلس الأعلى للآثار

جاء الرد الرسمي من شركة أوراسكوم، أن الحافلات التابعة لهيئة النقل العام هي حافلات كهربائية وصديقة للبيئة، وتتوافق مع الاشتراطات البيئية المطلوبة للمنطقة الأثرية. وأوضحت الشركة أن خمس حافلات منها تخضع للتجربة حاليًا، وفي حال ثبوت توافقها، سيتم استخدام عدد أكبر منها لحين اكتمال العدد المطلوب من أوراسكوم.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار أن شركة أوراسكوم تسعى لتوفير 50 حافلة كهربائية لخدمة منطقة الأهرامات، مع إمكانية توفير عدد أكبر إذا لزم الأمر، وذلك وفقًا للتعاقد المبرم مع الشركة. وأكد المصدر أنه يوجد حاليًا 13 حافلة كهربائية تابعة لأوراسكوم، بالإضافة إلى الاستعانة بخمس حافلات من هيئة النقل العام، وهي الحافلات التي كانت مخصصة لمؤتمر المناخ. ومن المتوقع أن تستكمل أوراسكوم العدد المطلوب منها باستخدام حافلات النقل العام الكهربائية المخصصة لمؤتمر المناخ والتي لا تُستخدم حاليًا.

وأشار المسؤول إلى أنه في حال الاتفاق بين أوراسكوم ووزارة النقل، سيتم وضع شعارات وتصميمات خاصة بمنطقة الأهرامات على هذه الحافلات الخضراء الصديقة للبيئة، مما يمثل استخدامًا أمثل للحافلات التي كانت مركونة في الجراجات بعد انتهاء مؤتمر المناخ.

نبذة عن منطقة أهرامات الجيزة

تعد منطقة أهرامات الجيزة أحد أهم المواقع الأثرية في العالم، ويعود تاريخ بناء الأهرامات الرئيسية بها إلى نحو 25 قرنًا قبل الميلاد (ما بين 2480 و2550 قبل الميلاد). تضم المنطقة ثلاثة أهرامات رئيسية: **هرم خوفو**، **هرم خفرع**، و**هرم منكاورع**. بالإضافة إلى هذه الأهرامات المهيبة، تشتهر المنطقة بـ**أبو الهول العظيم**، ذلك التمثال الأسطوري الذي يجسد رأس إنسان وجسم أسد. تنتشر في المنطقة أيضًا العديد من المقابر والمعابد التي تكشف عن جوانب الحياة والموت في مصر القديمة.