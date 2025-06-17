نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة جديدة في تذاكر قطارات "تالجو" تصل إلى 200 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر قطارات "التالجو" الفاخرة، وذلك على خطي القاهرة/الإسكندرية والقاهرة/أسوان، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا للقائمة المحدثة لأسعار الحجز، تتراوح الزيادات بين 75 جنيهًا و200 جنيه، وذلك حسب طول المسافة والدرجة المحجوزة.

وجاءت أسعار التذاكر الجديدة على النحو التالي:

خط القاهرة / الإسكندرية:

الدرجة الأولى: ارتفعت من 275 جنيهًا إلى 350 جنيهًا.

الدرجة الثانية: ارتفعت من 175 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

خط القاهرة / أسوان:

الدرجة الأولى: زادت من 700 جنيه إلى 900 جنيه.

الدرجة الثانية: ارتفعت من 550 جنيهًا إلى 750 جنيهًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطتها لتطوير مستوى الخدمة المقدمة على قطارات "التالجو"، والتي تعد من أحدث القطارات المنضمة حديثًا لأسطول السكك الحديدية وتوفر خدمات متقدمة للركاب على خطوط المسافات الطويلة.