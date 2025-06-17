نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر وصربيا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصربي ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي وصل إلى العاصمة القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وصربيا في عدد من المجالات الاستراتيجية، على رأسها الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، الزراعة، السياحة، التعليم، والطاقة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المنتدى الاقتصادي المصري الصربي ينطلق بمشاركة واسعة

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا أعمال المنتدى الاقتصادي الصربي المصري، بحضور واسع من ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية، إلى جانب عدد من المستثمرين وكبار رجال الأعمال من كلا الجانبين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في مصر وصربيا، خاصة في ضوء توجهات الدولتين لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من الفرص المتاحة في كل سوق.

توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا

وتأتي زيارة رئيس وزراء صربيا إلى مصر في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية التاريخية، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى بحث آليات جديدة لتعميق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في ختام المباحثات الرسمية، يتضمن أبرز نتائج الزيارة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات التعاون الثنائي في مجالات متنوعة.