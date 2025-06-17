نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة برج العرب تطلق فرعها الثالث من جامعة الطفل التكنولوجية بشراكة مع نادي سموحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، عن افتتاح الفرع الثالث من مبادرة “جامعة الطفل التكنولوجية”، وذلك بالشراكة مع نادي سموحة الرياضي، لتكون إضافة نوعية جديدة تستهدف تأهيل الأطفال تكنولوجيًا وعلميًا من خلال برامج متطورة تجمع بين المحتوى الأكاديمي التفاعلي والأنشطة الرياضية المتوازنة، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لبناء جيل واعٍ وقادر على مواكبة المستقبل.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة بدعم الابتكار والتعليم التكنولوجي المبكر.

وقد تم الإعلان عن الشراكة رسميًا خلال استقبال الدكتور عمر الغنيمي – نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة – لوفد من الجامعة، بحضور كل من الأستاذ أشرف مختار – عضو مجلس إدارة النادي، واللواء أحمد سعيد – المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب وفد الجامعة الذي ضم الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، والأستاذ المساعد الدكتور أسامة النحاس – رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن مبادرة “جامعة الطفل التكنولوجية” انطلقت لأول مرة في يوليو 2024 من مقر الجامعة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة، واستهدفت آنذاك أطفال المدينة والمجتمعات المحيطة، محققة نجاحًا كبيرًا ورضا مجتمعيًا واسعًا.

وفي ضوء هذا النجاح، توسعت الجامعة بالإعلان مؤخرًا عن افتتاح فرع ثانٍ جديد بمنطقة محرم بك بمدينة الإسكندرية، والمقرر بدء الدراسة فيه خلال يوليو المقبل.

ويأتي الفرع الثالث بنادي سموحة امتدادًا لهذه الرؤية، بما يتيح فرصًا تعليمية متميزة لأطفال المجتمع السكندري داخل بيئة رياضية واجتماعية متكاملة.

“جامعة الطفل التكنولوجية” هي مبادرة تعليمية نوعية تقدم للأطفال من سن 7 إلى 16 عامًا مجموعة من

البرامج المتخصصة تشمل:



• البرمجة والروبوتات

• برمجة الألعاب وتصميم المواقع

• الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

• الفنون الرقمية

• بالإضافة إلى ورش في الإسعافات الأولية والصحة النفسية، وأنشطة رياضية متنوعة.

وتتم الدراسة داخل معامل متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والصناعات الذكية، إلى جانب الاستفادة من منصة إلكترونية تعليمية (LMS) ومحتوى بصري وتفاعلي عالي الجودة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن التواصل عبر الرقم:

01225123753

أو تعبئة نموذج الاشتراك من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdaiYV4uZgqvFmdY0dO36KhqfJo-owqh0B0hccSe4vd95BSQ/viewform?usp=header

معًا لصناعة مستقبل تكنولوجي واعد لأطفالنا.

https://www.facebook.com/share/1AewhpnYCc/