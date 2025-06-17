نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشيد بتوسعات "حياة" الفندقية في مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم مع "أدد العقارية" لدعم قطاع السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة فنادق "حياة" العالمية برئاسة خافيير أجيلا، الرئيس الإقليمي للمجموعة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم وتيسير الاستثمارات العالمية في قطاع السياحة المصري، مُشيرًا إلى أن شركة "حياة" العالمية تحظى بتقدير خاص نظرًا لريادتها في قطاع الفندقة، ولما تحمله توسعاتها من قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

دعم حكومي لمضاعفة الغرف الفندقية في مصر

وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية السياحية، وزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في ظل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، كما أشار إلى أن مصر تُعد وجهة واعدة للاستثمار الفندقي، في ظل ما تزخر به من مواقع سياحية وأثرية فريدة.

بدوره، أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تُقدم كافة أوجه الدعم لتوسيع الاستثمارات السياحية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع كيانات فندقية عالمية بحجم "حياة"، بما يُسهم في رفع جودة الخدمة الفندقية وتحقيق التنافسية العالمية.

تعاون استراتيجي بين "أدد العقارية" و"حياة العالمية"

من جانبه، ثمّن باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"، استقبال رئيس الوزراء للوفد، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس دعم الحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع السياحة.

وأوضح أن شركته تتعاون بالفعل مع مجموعة "حياة" العالمية في عدد من المشروعات، وتسعى إلى توسيع هذا التعاون ليشمل مشروعات فندقية وسكنية جديدة تحمل علامات تجارية عالمية، وهو ما يتماشى مع تطلعات السوق المصري وزيادة الطلب على السياحة الراقية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على الحصول على تمويل من مؤسسات دولية لتسهيل التوسع في إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة، موضحًا أن هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، وتُسهم في تنمية المناطق السياحية المختلفة في البلاد.

رئيس "حياة": متحمسون للتوسع في السوق المصري

من جهته، أعرب خافيير أجيلا، الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق "حياة"، عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة "أدد العقارية"، مشيدًا بمناخ الاستثمار في مصر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب.

وأكد "أجيلا" أن المجموعة ترى في مصر سوقًا استراتيجيًا للنمو في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى المقومات السياحية المتميزة التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن التعاون مع "أدد العقارية" سيسهم في تطوير قطاع الفندقة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية

وعقب اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين شركة "أدد العقارية" ومجموعة فنادق "حياة" العالمية، تتضمن خطة مشتركة لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية التي تحمل العلامة التجارية للمجموعة في مصر، بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير السياحة في مصر، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين العالميين في استقرار وجاذبية الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية في القطاعات الخدمية والاستراتيجية.