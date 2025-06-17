نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"فنادق حياة" لتعزيز الاستثمار الفندقي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، و"مجموعة فنادق حياة العالمية"، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية ومواكبة النمو المتسارع في حركة السياحة إلى مصر.

جاء ذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم توقيع المذكرة من قبل خافيير أجيلا، رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أدد العقارية.

استثمارات بـ265 مليون دولار لتعزيز البنية الفندقية في مصر

تهدف مذكرة التفاهم إلى ضخ استثمارات فندقية وسكنية بقيمة تقارب 265 مليون دولار، في عدد من المناطق الحيوية داخل مصر، عبر تطوير وحدات تحمل علامات تجارية عالمية، ما يساهم في ترسيخ موقع مصر كوجهة متميزة على خارطة السياحة والاستثمار العالمية.

وصرّح رئيس الوزراء بأن هذا التعاون يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، ويؤكد جدية الدولة في دعم الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن قطاعي السياحة والعقارات يمثلان أحد المحاور المهمة في رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

وزير السياحة: الشراكة تعكس الثقة الدولية في السوق المصري

من جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن توقيع هذه المذكرة يُعد دليلًا على ثقة كبرى المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، وتحديدًا في القطاع السياحي الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وأوضح أن وزارة السياحة تدعم هذا النوع من الاستثمارات التي تدمج بين الجودة العالمية والهوية المصرية الفريدة، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تُلبي تطلعات السائحين، وتُبرز خصوصية مصر الثقافية والفنية.

نجاحات سابقة تُمهّد لتوسعات جديدة

تُعد هذه الشراكة امتدادًا للنجاح الذي حققته شركة "أدد العقارية" مع مجموعة حياة العالمية، حيث تمكنت في عام 2022 من إعادة العلامة التجارية "حياة" إلى السوق المصري عبر افتتاح فندق حياة ريجنسي كايرو ويست بطاقة فندقية بلغت 250 غرفة وجناحًا.

وبناءً على هذا النجاح، افتتحت الشركة لاحقًا فندق حياة سنتريك كايرو ويست بطاقة 304 غرف وأجنحة، ليصبح أول فندق للفنون في مصر وإفريقيا، بمشاركة 11 فنانًا مصريًا ساهموا في تصميم فني يعكس الطابع المصري المعاصر.

مشروع طموح لتعزيز السياحة المستدامة

تشمل الخطة الاستثمارية المنتظرة مشاريع فندقية وسكنية مستدامة، مدعومة من إحدى المؤسسات المالية الدولية، وتستهدف دعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط قطاع الضيافة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمة الفندقية لتواكب المعايير العالمية.

ووفقًا للجهات المنظمة، يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جذب السائحين من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات إقامة تجمع بين الحداثة والفخامة والهوية المحلية، بما يسهم في رفع عدد الغرف الفندقية بشكل يلبي الطلب المتزايد في السنوات المقبلة.