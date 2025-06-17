نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025 بالإسم ورقم الجلوس ونسبة النجاح 75.13% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة بني سويف رسميًا اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، بنسبة نجاح بلغت 75.13%، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك بصيغة PDF، والمتاح عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم ببني سويف.

أعداد الطلاب ونسب النجاح للفئات المختلفة

بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات من الطلاب النظاميين 64،995 طالبًا، حضر منهم فعليًا 53،442 طالبًا، بينما تقدم من طلاب المنازل 835 طالبًا، حضر منهم 706 طلاب.

وسجلت نسب النجاح في الفئات المختلفة كما يلي:

الإعدادية العامة المهنية: 74.8%

إعدادية النور للمكفوفين: 88.2%

إعدادية الأمل للصم وضعاف السمع: 88%

ترتيب الإدارات التعليمية.. بني سويف في الصدارة

أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ترتيب الإدارات التعليمية وفقًا لنسب النجاح جاء على النحو التالي:

إدارة بني سويف: 92.7%

إدارة ببا: 86.4%

إدارة ناصر: 71%

إدارة الواسطى: 67.7%

إدارة الفشن: 65%

إدارة اهناسيا: 60.9%

إدارة سمسطا: 60.7%

تفاصيل اللجان وعدد الطلاب

شهدت محافظة بني سويف 321 لجنة امتحانية استقبلت أكثر من 65.9 ألف طالب وطالبة خلال الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو 2025، وجاء توزيع الطلاب على الإدارات كالتالي:

بني سويف: 73 لجنة – 15،946 طالبًا

الفشن: 41 لجنة – 7،362 طالبًا

الواسطى: 44 لجنة – 10،804 طلاب

ببا: 54 لجنة – 9،422 طالبًا

سمسطا: 30 لجنة – 5،839 طالبًا

اهناسيا: 44 لجنة – 8،476 طالبًا

ناصر: 35 لجنة – 8،144 طالبًا

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

مجموع الفصل الدراسي الثاني: 140 درجة

اللغة العربية – 40 درجة:

التعبير: 7 درجات

القراءة: 9 درجات

النصوص: 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط: درجتان

الإملاء: درجتان

اللغة الإنجليزية – 30 درجة:

المحادثة: 5 درجات

أسئلة متنوعة تشمل: اختيار من متعدد، قطعة فهم، كتابة

الدراسات الاجتماعية – 20 درجة:

10 درجات للتاريخ

10 درجات للجغرافيا

الرياضيات – 30 درجة:

اختياري: 9 درجات

أسئلة مقالية: 21 درجة

العلوم – 20 درجة:

4 أسئلة إجبارية، كل منها 5 درجات

مجموع العام الدراسي الكامل (الترمين): 280 درجة

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

العلوم: 40 درجة