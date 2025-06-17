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إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين على مساحة 8400م2

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  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين على مساحة 8400م2 1/2
  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين على مساحة 8400م2 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن مركز ومدينة البدرشين شهد تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للتعديات، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة 8400م² بقرى الطرفاية وأبو رجوان ونزلة الشوبك، وتنوعت التعديات ما بين أراضٍ تابعة لأملاك الدولة "ولاية الأوقاف والموارد المائية والري" ومتغيرات مكانية خارج الحيز العمراني.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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