نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحقق في صور امتحان الفرنساوي المُسرّبة على طاولة مغطاة بسجاد خارج اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا عاجلًا بعد تداول صور لامتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل ما يُعرف بـ "جروبات الغش"، يُشتبه في أنها تم التقاطها خارج مقار اللجان الامتحانية.

صور تكشف عن بيئة غير معتادة للامتحانات

وبحسب مصادر مسئولة بالوزارة، أظهرت الصور المتداولة ورقة امتحانية موضوعة على ترابيزة يتوسطها سجادة أرضية، وهو ما يُرجّح أن الصور لم تُلتقط داخل لجنة امتحانية رسمية، بل ربما في مكان خارجي أو خاص.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالوزارة التحقيق في الواقعة، للتأكد من مدى صحة الصور ومكان تصويرها، وفي حال التأكد من صحتها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في الواقعة.

تعليمات صارمة وتفتيش مشدد قبل دخول اللجان

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن المدارس شهدت اليوم إجراءات تفتيش دقيقة لجميع الطلاب قبل دخول لجان الامتحان، للتأكد من عدم حملهم لأي أجهزة محمولة أو وسائل غش إلكترونية.

وتأتي هذه الواقعة في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أدى الطلاب صباح اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، وسط متابعة مستمرة من الوزارة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط.

أرقام وإحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025

ويخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام ما مجموعه:

768،353 طالبًا بالنظام الجديد

45،522 طالبًا بالنظام القديم

فيما تم توزيع الطلاب على 1973 لجنة أساسية، إلى جانب:

9 لجان بالسجون

6 لجان بالمستشفيات

24 لجنة للطلاب المكفوفين

17 لجنة لطلاب STEM

ويُشرف على العملية الامتحانية نحو 120،232 ملاحظًا، موزعين على إجمالي 2029 لجنة بأنحاء الجمهورية.

الوزارة تشدد: لا تهاون مع الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم في أكثر من مناسبة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في محاولات تسريب أو تداول الامتحانات، سواء من الطلاب أو من داخل المنظومة، مشددة على أن العدالة وتكافؤ الفرص هي المبادئ الحاكمة لسير الامتحانات.

كما حذّرت من التعامل مع جروبات الغش أو تداول محتوى غير رسمي، مؤكدة أن الوزارة تعمل على ضبط المخالفات أولًا بأول، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.