نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أيام الربيع حتى الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الثلاثاء 17 يونيو وحتى الأحد 22 يونيو 2025، حيث ينتهي رسميًا فصل الربيع، استعدادًا لقدوم فصل الصيف في 21 يونيو فلكيًا.

طقس مائل للحرارة شمالًا وشديد جنوبًا

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال هذه الفترة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي الليل والصباح الباكر، يكون الطقس معتدلًا ولطيفًا على أغلب المناطق.

شبورة مائية صباحًا وفرص لأمطار خفيفة

ووفقًا لخريطة التنبؤات، تتشكل شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح وتحذيرات مرورية

وتوقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يُحسن من الإحساس بالحرارة، لكنه قد يسبب بعض الاضطرابات المؤقتة في حركة الملاحة، لافتة إلى أهمية توخي الحذر على الطرق بسبب الشبورة التي تقلل من الرؤية الأفقية خاصة في الساعات المبكرة من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 يونيو

نشرت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في بعض المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34° - الصغرى 22°

الإسكندرية: العظمى 28° - الصغرى 20°

مطروح: العظمى 27° - الصغرى 20°

سوهاج: العظمى 36° - الصغرى 23°

قنا: العظمى 38° - الصغرى 25°

أسوان: العظمى 39° - الصغرى 26°

نهاية معتدلة لفصل الربيع واستعدادات للصيف

وتأتي هذه الأجواء في أواخر أيام فصل الربيع، الذي ينتهي فلكيًا مع غروب شمس الجمعة 21 يونيو، لتبدأ بعدها درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بالتزامن مع دخول فصل الصيف رسميًا، وتوصي الهيئة بمتابعة النشرات اليومية لمواكبة التغيرات الجوية والاستعداد للمرحلة المقبلة.