تريزيجيه وزيزو يقتربان من قيادة جناحى الأهلى أمام بالميراس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 11:25 مساءً - اقترب الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو من قيادة جناحي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك تريزيجيه أساسي في مباراة إنتر ميامي بالجولة الافتتاحية لمونديال الأندية، بينما شارك زيزو كبديل بعد إصابة إمام عاشور، حيث اقترب الثنائي من المشاركة الأساسية في مباراة بالميراس، حيث خاض الثنائي مرون وحمدي اللقاء حتى نهايته، فيما غادر بن رمضان المباراة في الشوط الثاني.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.