نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في سابقة تُعد الأولى من نوعها،اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات طنطا، والمحلة، وكفر الشيخ، وذلك بمقر نادي محامي طنطا، في خطوة تهدف إلى تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.

وخلال كلمته، عبّر النقيب عن سعادته بلقاء المحامين الجدد، مؤكدًا أن لحظة حلف اليمين تُعد محطة فارقة في حياة كل محامٍ، تظل محفورة في الذاكرة، مشددًا على أن هذه الجلسة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ النقابة، التي اعتادت على عقد جلسات الحلف بمقرها الرئيسي في القاهرة.

وأكد نقيب المحامين أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم شباب المحامين والاقتراب منهم، مضيفًا: «أنتم مستقبل النقابة، وعليكم تقع مسؤولية الارتقاء بالمهنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على العمل القانوني».

وفي سياق حديثه عن أزمة الرسوم القضائية، حذر النقيب من تداعياتها، واصفًا إياها بأنها "خطر على السلم والأمن القومي"، نظرًا لأنها تُقصي المواطن عن قاضيه الطبيعي، داعيًا إلى سرعة إيجاد حل يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.

كما أشار الأستاذ عبدالحليم علام إلى أن الجمعية العمومية للنقابة ستُعقد في 21 يونيو الجاري، مشددًا على أن المحامين لا يعارضون الدولة، بل يطالبون بحقوق مشروعة، وأن احترام القانون يبدأ من أهله.

واختتم كلمته بالإشارة إلى مشاركة النقابة الفعالة في مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب، واصفًا استماع النواب لرؤى النقابة وطلباتها بأنه موقف تاريخي سيظل محفورًا في ذاكرة العمل النقابي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من قيادات النقابة، منهم الأستاذ محسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، والأساتذة حسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى جانب نقباء شرق وغرب طنطا، ونقيب كفر الشيخ، وأعضاء مجالسهم الفرعية.

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