نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 ظهرت الآن بنسبة نجاح 77%.. رابط الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024/2025 محركات البحث، بعد اعتمادها رسميًا بنسبة نجاح 77% من اللواء الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وسط ترقب كبير من أولياء الأمور والطلاب عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 199587 طالبًا وطالبة، حضر منهم 193835، ونجح 149257، وهو ما يعكس جهودًا كبيرة بذلها الطلاب والمعلمون طوال العام الدراسي. كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95%، والمكفوفين بنسبة 84.5%، والمدارس الدولية بنسبة 88.5%، والتعليم المهني بنسبة 70.12%، والرياضية بنسبة 50%.

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 96.72%، تليها إدارة روض الفرج بنسبة 91.75%، ثم إدارة القاهرة الجديدة بنسبة 89.68%.

أشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة محافظة القاهرة بدءًا من صباح الغد عبر الرابط التالي:

(http://www.cairo.gov.eg). ويُطلب من الطالب إدخال رقم الجلوس فقط للاستعلام عن النتيجة.

تشمل خطوات الحصول على النتيجة الدخول إلى موقع البوابة، ثم الضغط على أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025"، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على "عرض النتيجة". وتوصي المديرية بالاحتفاظ برقم الجلوس لتسهيل الاستعلام فور تفعيل الرابط.