الحكومة: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 06:34 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمات العليا وكل اللجان الأخرى تأتى فى إطار حرص مجلس الوزراء على توسيع عملية المشاركة وصنع القرار من خلال التشاور مع كافة الجهات المختصة، مما يعطى الحكومة القدرة على وضع أفضل الحلول.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع مع هذه اللجنة بصفة دورية، وسنسعى للتشاور ما بين أعضاء اللجنة والاستمتاع للجان الاستشارية الأخرى حتى نضمن استمرار تجنب أى تداعيات سلبية للأزمة الحالية وضمان الاستمرار بصورة ناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بأقل تأثيرات ممكنة علينا خلال الفترة الحالية.

وأوضح محمد الحمصانى أن اجتماعات اللجنة وأى قرارات قد تصدر عنها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهى لجنة للتعامل بصورة استباقية مع أى تداعيات ولا يوجد أى خطر أو أزمة أو أمر نتحسب منه.